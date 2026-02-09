CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İtalya Kupası’nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Kupadaki iddiasını sürdürmek isteyen Bologna, kritik mücadelede Lazio’yu Stadio Renato Dall’Ara’da konuk edecek. Peki, Bologna Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 08:38
İtalya Kupası'nda futbol heyecanı hız kesmeden sürüyor. İtalya Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Bologna, güçlü rakibi Lazio'yu Stadio Dall'Ara'da konuk edecek. Serie A'da puan farkının sadece üç olması, karşılaşmanın önemini daha da artırıyor. Bologna ile Lazio'nun karşı karşıya geleceği mücadele, kupanın en dikkat çeken maçları arasında gösteriliyor. Maç öncesi futbolseverler, "Bologna - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İtalya Kupası Bologna Lazio karşılaşmasını canlı izlemek isteyenler için tüm yayın detayları haberimizde.

BOLOGNA LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bologna FC Lazio Rome İtalya Kupası maçı 11 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Dev mücadele, Türkiye saati ile 23:00'te başlayacak.

BOLOGNA LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Bologna FC-Lazio Rome maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

BOLOGNA VS LAZIO İTALYA KUPASI MAÇI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Bologna muhtemel ilk 11'i: Ravaglia, Zortea, Casale, Heggem, Miranda, Freuler, Ferguson, Orsolini, Odgaard, Rowe, Castro

Lazio'nun muhtemel ilk 11'i: Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor, Cancellieri, Maldini, Isaksen

