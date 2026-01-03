Sassuolo Calcio-Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Canlı izle

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2026 Serie A sezonu Sassuolo Parma maçı ile açılıyor. Emilia-Romagna temsilcileri, Cumartesi günü Mapei Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Sassuolo Calcio-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor.

SASSUOLO-PARMA MAÇI HANGİ GÜN?

Sassuolo-Parma maçı, 3 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

SASSUOLO-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sassuolo-Parma maçı, saat 17:00'de başlayacak.

SASSUOLO-PARMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sassuolo ve Parma'nın, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Reggio Emilia'da, Mapei Stadyumu'nda oynanacak.

SASSUOLO CALCIO-PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sassuolo ile Parma arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo muhtemel ilk 11'i: Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig, Thorstvedt, Matic, Kone, Volpato, Pinamonti, Lauriente

Parma muhtemel ilk 11'i: Corvi, Del Prato, Circati, Valenti, Valeri, Bernabe, Keita, Sorensen, Ondrejka, Benedyczak, Pellegrino