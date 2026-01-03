Ankara’da sular ne zaman gelecek? 3 Ocak Ankara'da hangi ilçelerde sular kesik?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ankara'da 3 Ocak tarihinde 5 ilçeyi kapsayan su kesintisi gündemde. ASKİ'nin yaptığı açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su verilemiyor. "Ankara'da sular ne zaman gelecek?" sorusu, kesintiden etkilenen vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. ASKİ, suyun yeniden verileceği saatleri ilçe bazında duyurmaya devam ediyor. Peki, 3 Ocak Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi sorgula!

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ'den yapılan son duyuruya göre Ankara'nın 5 ilçesinde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. 3 Ocak tarihli ASKİ su kesintisi listesinde yer alan ilçelerde çalışmaların gün içinde tamamlanması hedeflenirken, suyun yeniden verileceği saatler ilçelere göre değişiklik gösteriyor.

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ 3 OCAK CUMARTESİ 2026

NALLIHAN

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 1.01.2026 16:30:00

Tamir Tarihi: 2.01.2026 18:25:00

Detay: NALLIHAN İLÇESİ SARIKAYA MAHALLESİ SU TERFİ DEPOSU MOTOR ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: SARIKAYA MAHALLESİ

YENİMAHALLE

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 2.01.2026 14:30:00

Tamir Tarihi: 2.01.2026 23:55:00

Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilmektedir. Çamlıdere Barajı'nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Demetlale Mahallesi, Demetevler Mahallesi, Demetgül Mahallesi, Yeşilevler Mahallesi, Memlik mahallesi, Yakacık Bağlar Mevki, Oyuklu Mevki, Karacakaya Mahallesi, Serhat Mahallesi, Aşağı Yahyalar Mahallesi, İvedik osb

ETİMESGUT

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 2.01.2026 10:50:00

Tamir Tarihi: 2.01.2026 17:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Bahçekapı Mahallesi 2473 Sokak içerisinde içme suyu hattından oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Bahçekapı Mahallesi bir kısmı

SİNCAN

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 2.01.2026 10:55:00

Tamir Tarihi: 2.01.2026 15:00:00

Detay: Mustafa Kemal Mahallesi 15. Cadde içerisinde meydana gelen şebeke hattı arızası nedeniyle, bölgede plansız su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Mustafa Kemal Mahallesi'nin bir kısmı yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz.

KEÇİÖREN

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 2.01.2026 13:00:00

Tamir Tarihi: 2.01.2026 18:00:00

Detay: İçme suyu şebeke sisteminde yapılacak su manevrası çalışmaları nedeniyle 02.01.2026 saat 13:00 İle 02.01.2026 18:00'a kadar su kesintisi yaşanacaktır. Şebeke üzerindeki dengeleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hatlara kademeli olarak su verilmeye başlanacaktır. Vatandaşımızın bilgisine sunar anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Ovacık, Kanuni ve Atapark mahalleleri tamamı

ÇANKAYA

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 2.01.2026 12:45:00

Tamir Tarihi: 2.01.2026 18:00:00

Detay: Mustafa Kemal mahallesi 2151 cadde içi Q100 lük çelik boru arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.Suyun üst kotlara erişim Saati : 19.00

Etkilenen Yerler: Sögütözü mahallesi bir kısmı Mustafa Kemal mahallesi üst kotları

YENİMAHALLE

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 2.01.2026 14:00:00

Tamir Tarihi: 2.01.2026 18:00:00

Detay: Yenimahalle İlçesi: Ergenekon mahallesi suadiye caddesi içerisinde oluşan içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Anadolu mahallesi, karşıyaka mahallesi, ergenekon mahallesi, esentepe mahallesi.

