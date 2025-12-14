CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Fiorentina-Hellas Verona maçı CANLI | Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A, alt sıraları ateşe atacak kritik bir karşılaşmayla devam ediyor. Fiorentina, küme düşme hattındaki doğrudan rakibi Hellas Verona'yı konuk ediyor. Tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan ve ligin son sırasında yer alan Fiorentina, evinde alacağı galibiyetle hem moral bulmak hem de ligde kalma umutlarını yeşertmek istiyor. Konuk Hellas Verona ise ev sahibinin hemen üzerinde, 19. basamakta ve 9 puana sahip. Verona, bu deplasmandan puanla ayrılarak düşme potasındaki rakipleriyle arasındaki farkı açmayı ve nefes almayı hedefliyor. Her iki takım için de üç puanın değeri altın olan bu mücadele, Serie A'nın düşme hattındaki dengeleri tamamen değiştirecek. İşte Fiorentina - Hellas Verona maçı canlı yayın bilgileri...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 08:19
Serie A'nın 15. haftasında Fiorentina, Hellas Verona'yı ağırlayacak. Sezonun ilk 14 haftasında galibiyet alamayarak tarihinin en kötü başlangıcını yapan Paolo Vanoli'nin öğrencileri, evinde kazanacağı 3 puanla galibiyet serisi yazmak ve küme hattından kurtulmak istiyor. Puan cetvelinde Fiorentina'nın hemen üstünde yer alan konuk takım ise geçen hafta Atalanta karşısında aldığı 3 puanın motivasyonuyla sahaya çıkacak. Peki Fiorentina-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fiorentina-Hellas Verona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fiorentina-Hellas Verona maçı, 14 Aralık Pazar günü, Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak. Artemio Franchi Stadyumu'nda, Andrea Colombo'nun düdüğüyle start alacak karşılaşma, S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fiorentina-Hellas Verona MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina: De Gea; Mari, Ranieri, Pongracic; Dodo, Ndour, Nicolussi, Mandragora, Parisi; Kean, Gudmundsson

Hellas Verona: Montipo; Bella-Kotchap, Nelsson, Nunez; Frese, Bernede, Gagliardini, Niasse, Belghali; Giovane, Mosquera

