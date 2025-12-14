Fiorentina-Hellas Verona maçı CANLI | Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Serie A'nın 15. haftasında Fiorentina, Hellas Verona'yı ağırlayacak. Sezonun ilk 14 haftasında galibiyet alamayarak tarihinin en kötü başlangıcını yapan Paolo Vanoli'nin öğrencileri, evinde kazanacağı 3 puanla galibiyet serisi yazmak ve küme hattından kurtulmak istiyor. Puan cetvelinde Fiorentina'nın hemen üstünde yer alan konuk takım ise geçen hafta Atalanta karşısında aldığı 3 puanın motivasyonuyla sahaya çıkacak. Peki Fiorentina-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fiorentina-Hellas Verona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fiorentina-Hellas Verona maçı, 14 Aralık Pazar günü, Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak. Artemio Franchi Stadyumu'nda, Andrea Colombo'nun düdüğüyle start alacak karşılaşma, S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fiorentina-Hellas Verona MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina: De Gea; Mari, Ranieri, Pongracic; Dodo, Ndour, Nicolussi, Mandragora, Parisi; Kean, Gudmundsson

Hellas Verona: Montipo; Bella-Kotchap, Nelsson, Nunez; Frese, Bernede, Gagliardini, Niasse, Belghali; Giovane, Mosquera