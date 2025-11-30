CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A İtalyan basını Kenan Yıldız’a övgüler yağdırdı! 'Juventus’un ihtiyaç duyduğu her şeye sahip'

İtalyan basını Kenan Yıldız’a övgüler yağdırdı! 'Juventus’un ihtiyaç duyduğu her şeye sahip'

Juventus, geriye düştüğü maçta milli yıldızımız Kenan Yıldız’ın attığı iki golle Cagliari’yi 2-1 mağlup etti. İtalyan basını 20 yaşındaki milli futbolcumuza övgüler yağdırdı. İşte o sözler…

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 10:39 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 10:40
İtalyan basını Kenan Yıldız’a övgüler yağdırdı! 'Juventus’un ihtiyaç duyduğu her şeye sahip'

Serie A'nın 13. haftasında Juventus, Allianz Stadyumu'nda ağırladığı Cagliari karşısında zorlu bir sınav verdi. Luciano Spalletti yönetimindeki Torino ekibi, geriye düştüğü mücadelede genç yıldızı Kenan Yıldız'ın etkileyici performansı sayesinde sahadan 3 puanla ayrıldı.

Maça tutuk başlayan Juventus, ilk yarıda kalesinde gördüğü golle sarsıldı. Ancak reaksiyon vermekte gecikmeyen siyah-beyazlılar, sahneye çıkan Kenan Yıldız ile oyunun kaderini değiştirdi.

MİLLİ YILDIZDAN 2 GOL

20 yaşındaki milli futbolcumuz, takımının beraberlik golünü 27. dakikada ağlara gönderdi. Ardından ilk yarının uzatma bölümünde, 45+1'de bir kez daha sahneye çıkarak Juventus'u öne geçiren golü kaydetti. Yıldız oyuncu, hem bireysel becerisi hem de bitiriciliğiyle tribünlerden büyük alkış aldı.

Bu performansıyla maçın adamı seçilen Kenan Yıldız, Juventus'un iki maç aradan sonra ligde galibiyete ulaşmasında başrolü üstlendi. Torino temsilcisi bu sonuçla puanını 23'e yükseltti.

İTALYAN BASINI ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Karşılaşmanın ardından İtalyan basını, Kenan Yıldız'ın performansını manşetlerine taşıdı. La Gazzetta dello Sport, genç yıldız için şu ifadeleri kullandı:

'Kenan Yıldız her zamanki gibi en iyi halinde. Juventus'un ihtiyaç duyduğu her şeye sahip: Bir 10 numara, bir kanat oyuncusu ve gerektiğinde bir santrfor… 9 numaraların kötü oynadığı günlerde o her zaman orada.'

İŞTE O HABER

