Inter-Lazio MAÇI CANLI İZLE | Inter-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu...

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Inter ile Lazio karşı karşıya gelecek. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde sahaya çıkacak takımlar, kritik maçta 3 puanın sahibi olmak istiyor. Cristian Chivu yönetiminde 21 puanla 3. sırada yer alan Inter, Hakan Çalhanoğlu önderliğinde zorlu maçta kazanmayı amaçlıyor. Maurizio Sarri ile üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapan Lazio ise 15 puanla 8. sırada bulunuyor. Futbolseverler merakla, "Inter-Lazio maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Inter-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 13:59 Güncellema Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 14:00
Inter-Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 11. haftasında heyecan Milano'ya taşınıyor. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Inter, taraftarı önünde Lazio'yu ağırlayacak. Cristian Chivu yönetimindeki ev sahibi ekip, 21 puanla 3. sırada yer alıyor ve Hakan Çalhanoğlu'nun liderliğinde sahadan galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki konumunu pekiştirmeyi hedefliyor. Rakip Lazio ise Maurizio Sarri yönetiminde, 15 puanla 8. sırada bulunuyor ve zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönerek üst sıralara tutunmayı amaçlıyor. Futbolseverler aynı zamanda, "Inter-Lazio maçı canlı izle" seçeneklerini araştırıyor. Peki, Inter-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

INTER-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 11. haftasında oynanacak Inter-Lazio maçı 9 Kasım Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

INTER-LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Inter-Lazio maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

INTER-LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Sucic, Dimarco; Martinez, Thuram

Lazio: Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni

