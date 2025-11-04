Fiorentina Stefano Pioli’nin görevine son verdi! Takım Galloppa’ya emanet

CANLI SKOR ANA SAYFA
Serie A’da kötü gidişatın ardından Fiorentina, teknik direktör Stefano Pioli’yle yollarını ayırdı. Takım geçici olarak altyapı teknik direktörü Daniele Galloppa’ya teslim edildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 13:55 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 13:56
İtalya Serie A ekibi Fiorentina'da kriz büyüyor. Kulüp, sahasında Lecce'ye mağlup olmasının ardından teknik direktör Stefano Pioli'nin görevine son verdi.

Fiorentina yönetimi, kötü sonuçların ardından takımı bir süreliğine Viola Park tesislerinde kampa alma kararı almıştı. Bu süreçte Pioli'nin geleceği değerlendirildi ve nihayetinde yolların ayrılmasına karar verildi.

Takım, geçici olarak altyapı teknik direktörü Daniele Galloppa'ya emanet edildi.

Yaz transfer döneminde göreve getirilen Stefano Pioli, Fiorentina'nın başında sadece 10 lig maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Mor Menekşeler, Serie A'da son sırada yer alıyor.

