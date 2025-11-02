Hellas Verona 1-2 Inter (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Inter, Hellas Verona'ya konuk oldu ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Milano ekibi 16. dakikada Piotr Zieliński ile öne geçti; bu golün asistini Hakan Çalhanoğlu yaptı. Ev sahibi Hellas Verona, 40'ta Giovane ile skoru eşitledi. Mücadelede kaderi ise uzatma dakikaları belirledi: 90+4'te Martin Frese'nin kendi kalesine gönderdiği top Inter'e 3 puanı getirdi.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

Bu sonucun ardından Inter puanını 21'e yükseltirken Hellas Verona 5 puanda kaldı.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, sahasında Lazio'yu ağırlayacak. Hellas Verona ise Lecce deplasmanında sahne alacak.