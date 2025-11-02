CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Hellas Verona 1-2 Inter (MAÇ SONUCU ÖZET)

Serie A’nın 10. haftasında Inter, deplasmanda Hellas Verona’yı 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kalırken bir de asist yaptı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 16:43
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Inter, Hellas Verona'ya konuk oldu ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Milano ekibi 16. dakikada Piotr Zieliński ile öne geçti; bu golün asistini Hakan Çalhanoğlu yaptı. Ev sahibi Hellas Verona, 40'ta Giovane ile skoru eşitledi. Mücadelede kaderi ise uzatma dakikaları belirledi: 90+4'te Martin Frese'nin kendi kalesine gönderdiği top Inter'e 3 puanı getirdi.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

Bu sonucun ardından Inter puanını 21'e yükseltirken Hellas Verona 5 puanda kaldı.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, sahasında Lazio'yu ağırlayacak. Hellas Verona ise Lecce deplasmanında sahne alacak.

