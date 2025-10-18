Roma 0-1 Inter (MAÇ SONUCU ÖZET) | İtalya Serie A

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Inter, İtalya Serie A 7. hafta maçında Roma'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 6. dakikada Ange-Yoan Bonny kaydetti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla mücadeleye ilk 11'de başladı. Çalhanoğlu, 62. dakikada yerini Davide Frattesi'ye bıraktı. Bir diğer milli futbolcumuz Zeki Çelik ise Roma formasıyla ilk 11'de maça başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu karşılaşmayla birlikte Inter 15 puana yükseldi ve Napoli'nin puan kaybettiği haftada hata yapmayarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Roma ise 15 puanda kaldı.

Serie A'nın 8. haftasında Roma, Sassuolo; Inter ise Napoli deplasmanına konuk olacak.