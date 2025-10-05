CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Udinese-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Udinese-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Udinese ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Yeni sezona etkili bir başlangıç yaparak lige damga vurmayı hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler, "Udinese-Cagliari maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Udinese-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 10:36 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 10:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Udinese-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Udinese-Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 6. haftasında dikkatler Udinese-Cagliari maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Udinese hem de Cagliari, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Udinese-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UDINESE-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 6. haftasında oynanacak Udinese-Cagliari maçı 5 Ekim Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Ahmet Çakar'dan Yasin Kol'a sert eleştiri!
"Kırmızı görse kimse itiraz edemezdi"
DİĞER
Süper Lig'de son 10 sezonda derbilerde en çok puan toplayan takım belli oldu! İşte zirvenin sahibi...
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
Tedesco: Rakiple işimiz yok!
UEFA’nın en çok para ödülü dağıttığı ligler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wolverhampton-Brighton maçı ne zaman? Wolverhampton-Brighton maçı ne zaman? 10:12
Newcastle United-Nottingham Forest maçı ne zaman? Newcastle United-Nottingham Forest maçı ne zaman? 10:05
Aston Villa-Burnley maçı ne zaman? Aston Villa-Burnley maçı ne zaman? 10:01
Everton-Crystal Palace maçı ne zaman? Everton-Crystal Palace maçı ne zaman? 09:57
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip! G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip! 09:49
Göztepe-Başakşehir maçı detayları! Göztepe-Başakşehir maçı detayları! 09:43
Daha Eski
Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı detayları! Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı detayları! 09:27
Kasımpaşa-Konyaspor maçı detayları! Kasımpaşa-Konyaspor maçı detayları! 09:16
Ahmet Çakar'dan Yasin Kol'a sert eleştiri! Ahmet Çakar'dan Yasin Kol'a sert eleştiri! 09:13
Tedesco: Rakiple işimiz yok! Tedesco: Rakiple işimiz yok! 09:05
Bodrum FK-Hatayspor maçı ne zaman? Bodrum FK-Hatayspor maçı ne zaman? 09:02
Iğdır FK-İstanbulspor maçı ne zaman? Iğdır FK-İstanbulspor maçı ne zaman? 08:55