Juventus-Milan MAÇI CANLI İZLE | Juventus-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de mi?

Serie A'nın 6. haftasında dikkatler Juventus-Milan maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Juventus hem de Milan, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediyor. Peki, Juventus-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 6. haftasında oynanacak Juventus-Milan maçı 5 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Milan maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Mario, Locatelli, McKennie, Conceicao, Kenan Yıldız, Vlahovic

Milan: Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Bartesaghi, Fofana, Modric, Rabiot, Gimenez, Pulisic