Fiorentina-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Fiorentina-Como maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 4. haftasında dikkatler Fiorentina-Como maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Fiorentina hem de Como, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Fiorentina-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIORENTINA-COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 4. haftasında oynanacak Fiorentina-Como maçı 21 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.