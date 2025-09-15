Como-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Como-Genoa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 3. haftasında dikkatler Como-Genoa maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Como hem de Genoa, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Como-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

COMO-GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 3. haftasında oynanacak Como-Genoa maçı 15 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

COMO-GENOA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Como: Butez, Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle, Da Cunha, Perrone, Rodriguez, Paz, Kühn, Douvikas

Genoa: Leali, Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Caricol, Masini, Frendrup, Ellertsson, Stanciu, Carboni, Colombo