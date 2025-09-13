Fiorentina-Napoli maçı canlı izle | Fiorentina-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fiorentina-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 3. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği dev mücadele sahne alacak. Fiorentina ile Napoli karşı karşıya geliyor. Stefano Pioli yönetiminde sezona 2 beraberlik ile başlayan Fiorentina, taraftarı önünde ilk 3 puanını almayı hedefliyor. Öte yandan son şampiyon Antonio Conte'nin öğrencileri, bu zorlu deplasmanda kazanarak sezona 3'te 3 yaparak başlamanın hesaplarını yapıyor. Peki, Fiorentina-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIORENTINA-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 3. haftasında oynanacak Fiorentina-Napoli maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak Fiorentina-Napoli maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FIORENTINA-NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fiorentina: De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Dodo, Mandragora, Caviglia, Fagioli, Kean, Piccoli

Napoli: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola, Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Lucca