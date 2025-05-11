Napoli-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Napoli ile Genoa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI-GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Napoli-Genoa maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

NAPOLI-GENOA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola, Anguissa, Gilmour, McTominay, Politano, Raspadori, Lukaku

Genoa: Leali, Sabelli, De Winter, Vasquez, Caricol, Masini, Frendrup, Zanoli, Oliveira, Messias, Pinamonti

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