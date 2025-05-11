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Haberler İtalya Serie A Napoli-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Napoli ile Genoa 36. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 14:38
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Napoli-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli-Genoa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Napoli ile Genoa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI-GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Napoli-Genoa maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

NAPOLI-GENOA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola, Anguissa, Gilmour, McTominay, Politano, Raspadori, Lukaku

Genoa: Leali, Sabelli, De Winter, Vasquez, Caricol, Masini, Frendrup, Zanoli, Oliveira, Messias, Pinamonti

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