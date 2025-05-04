Bologna-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Bologna-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Bologna-Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bologna-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bologna-Juventus MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bologna-Juventus maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...