Parma-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Parma-Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Parma ile Torino kozlarını paylaşacak. Parma-Torino karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında Parma-Torino maçıyla ilgili bilgileri araştırıyor. İşte Parma-Torino maçıyla ilgili tüm detaylar...

PARMA-TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Serie A'nın 28. haftasında oynanacak Parma-Torino maçı, 8 Mart Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.