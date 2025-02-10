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Haberler İtalya Serie A Inter-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Inter-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

İtalya Serie A'nın 24. hafta maçında Inter ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Hakan Çalhanoğlu önderliğinde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ev sahibi takım, bu sezon da aynı başarıyı göstermeyi amaçlıyor. Serie A'nın 14. haftasında ertelenen ve geçtiğimiz günlerde oynanan karşılaşmayı 3-0 Fiorentina kazanırken, Simone Inzaghi'nin öğrencileri aynı hatayı bir daha yapmak istemiyor. Taraftarı önünde 3 puanın sahibi olmayı amaçlayan Milano temsilcisi, 51 puanla 2. sırada yer alıyor. Güçlü rakibi karşısında üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefleyen Fiorentina ise 42 puanla 6. sırada bulunuyor. Peki, Inter-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 14:10
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Inter-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Inter-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Inter ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz günlerde ertelenen maç dolayısıyıla oynanan maçta Fiorentina 3-0 kazanırken, Federico La Penna'nın yöneteceği maçta üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. 42 puanla 6. sırada bulunan deplasman takımı, üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Inter ise taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Simone Inzaghi yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Milano temsilcisi, bu sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. 51 puanla 2. sırada yer alan ev sahibi takımda Hakan Çalhanoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Inter-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

INTER-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'nın 24. haftasında oynanacak Inter-Fiorentina maçı 10 Şubat Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

INTER-FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

10 Şubat Pazartesi günü saat 22.45'te Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Inter-Fiorentina maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Sşnıbe Inzaghi yönetiminde İtalya Serie A'nın son şampiyonu olan Inter, 2024-2025 sezonunda da aynı başarıyı göstermeyi amaçlıyor. Lider Napoli'nin 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Milano temsilcisi, 24. haftada oynanacak Fiorentina maçında hata yapmak istemiyor. Kritik karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu'nun da ilk 11'de yer alması beklenirken, başarılı futbolcunun nasıl performans göstereceği ise merak ediliyor.

INTER-FIORENTINA MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer, Vrij, Bisseck, Bastoni, Dumfries, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco, Thuram, Martinez

Fiorentina: De Gea, Gosens, Ranieri, Comuzzo, Dodo, Cataldi, Adli, Bove, Beltran, Colpani, Kean

GOLCÜLER KARŞI KARŞIYA

Serie A'da gol krallığı yarışında üst sıralarda yer alan Marcus Thuram ile Moise Kean kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Takımlarında gol veya asist katkısında bulunarak, 3 puanın sahibi olmak isteyen futbolcular oynadıkları karşılaşmalarda dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. 23 lig maçına çıkan Marcus Thuram 13 gol atarken 7 kez asist yaptı. Milano deplasmanına konuk olacak Moise Kean ise 22 karşılaşmada 15 defa fileleri havalandırırken, 2 kez de gol pası verdi.

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