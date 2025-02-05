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Haberler İtalya Serie A Juventus'ta Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol, Serie A'da "Ocak ayının golü" seçildi

Juventus'ta Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol, Serie A'da "Ocak ayının golü" seçildi

Juventus formasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın ligin 20. haftasında Torino'ya attığı gol, İtalya Serie A'da "Ocak ayının golü" seçildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 20:34
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Juventus'ta Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol, Serie A'da "Ocak ayının golü" seçildi

Serie A'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncunun Torino derbisinde kaydettiği golün sosyal medya kanallarında taraftarlar tarafından en çok oylanan gol olduğu ifade edildi.

Kenan Yıldız'ın Torino'ya ceza sahası dışından attığı gol, oylamada Inter formasını giyen Lautaro Martinez'in Empoli'ye karşı kaydettiği golü geride bıraktı.

Genç hücum oyuncusu, Juventus formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkarken 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

MİLLİ TAKIMLAR HESABINDAN TEBRİK

Öte yandan, A Milli Futbol Takımlarının resmi X hesabı da yaptığı paylaşımla Kenan Yıldız'ı tebrik etti.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Torino karşısında attığı gol, İtalya Serie A resmi sosyal medya hesaplarının takipçileri tarafından verilen oylarla ayın golü seçildi. Tebrikler Kenan!"

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