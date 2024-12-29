Milan - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayınız
İtalya Serie A'nın 18. haftası büyük bir mücadeleye sahne olacak. Milan ile Roma'nın karşı karşıya geleceği haftada futbolseverlerin maça ilgisinin yoğun olması bekleniyor. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Bu sene hem Milan hem de Roma istenilen sonuçları alamazken, zirve ile olan puan farkları oldukça açıldı. Ligde oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar 8. sırada yer alıyor. De Rossi'nin ardından Claudio Ranieri ile yoluna devam eden sarı-kırmızılılar ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 10. sırada bulunuyor. Serie A tarihinde önemli yerleri olan iki takımın nasıl mücadele edeceği merak ediliyor. Peki, Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MILAN - ROMA MAÇI NE ZAMAN?
İtalya Serie A'nın 18. haftasında oynanacak Milan - Roma maçı 29 Aralık Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.
MILAN - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Milan - Roma maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MILAN'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Serie A'nın 18. haftasında oynanacak Milan - Roma maçı öncesi ev sahibi takımdaki sakat oyuncuların listesi Teknik Direktör Paulo Fonseca'yı düşündürüyor. Yıldız oyuncuların tedavilerine devam edilirken, Roma karşısında oynayıp oynamayacakları ise maç saatinde netleşecek. İşte Milan'ın sakat listesi:
-Alessandro Florenzi -Ismael Bennacer -Yunus Musah -Ruben Loftus-Cheek -Rafael Leao -Noah Okafor
-Ismael Bennacer
-Yunus Musah
-Ruben Loftus-Cheek
-Rafael Leao
-Noah Okafor