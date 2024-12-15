Lazio - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? | İtalya Serie A

Lazio - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lazio - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZİO - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Inter maçı 16 Aralık Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Serie A'da bu sezon da şampiyon olmak isteyen Inter, Simone Inzaghi yönetiminde başarılı bir performans gösteriyor. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu'nun performansı tüm futbolseverler tarafından beğenilirken, Lazio karşısında ilk 11'de olup olmayacağı ise merak ediliyor.

16 Aralık Pazartesi günü Lazio ile Inter arasında oynanacak kritik mmücadelede Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

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