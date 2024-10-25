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Haberler İtalya Serie A

Udinese - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Udinese ile Cagliari 9. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Udinese - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 09:40
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Udinese - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Udinese - Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Udinese ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Udinese - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Udinese - Cagliari MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Udinese - Cagliari 25 Ekim Cuma günü saat 19.30'da başlayacak. Mücadele S Sports 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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