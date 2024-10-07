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Haberler İtalya Serie A

CAS’tan Pogba'nın cezasına indirim!

Juventus'un yıldız oyuncusu Paul Pogba, geçtiğimiz sezon doping kullandığı gerekçesiyle aldığı 4 yıllık ceza, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 18 aya indirildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 16:19
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CAS’tan Pogba'nın cezasına indirim!

Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba, geçtiğimiz sezon doping kullandığı gerekçesiyle aldığı 4 yıllık ceza, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 18 aya indirildi.

Juventus'un Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, geçtiğimiz sezon yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilmişti. CAS, Pogba'nın cezasını 18 aya indirdi. Cezanın ardından CAS'a itirazda bulunan Pogba'ya indirim geldi. 11 Eylül 2023 tarihinde ceza alan Pogba, cezasının 18 aya düşürülmesinin ardından bu sezon sahalara geri dönebilecek. Pogba'nın Juventus ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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