Hakan Çalhanoğlu atıyor, Inter zirvedeki yerini koruyor!

İtalya Serie A'da zirvede yer alan Inter, 11. hafta maçında deplasmanda Atalanta'yı 2-1 mağlup etti.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 40. dakikada penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Serie A'da 11 haftada 12 gol kaydeden Lautaro Martinez'in ardından 4 golle Inter'in en fazla gol atan ikinci futbolcusu konumunda.

Liderlik mücadelesi veren takımlardan son şampiyon Napoli, deplasmanda Salernitana'yı 2-0 yendi.

Juventus, konuk olduğu Fiorentina'yı 1-0 mağlup ederken Milan ise sahasında Udinese'ye 1-0 yenildi.

Serie A'nın 11. haftası sonunda 28 puanlı lider Inter'i, 26 puanlı Juventus, 22 puanlı Milan, 21 puanlı Napoli takip etti.