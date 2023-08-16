Roma PSG'den Renato Sanches'i kiraladı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından Portekizli Renato Sanches'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Roma Kulübü, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Kariyerine ülkesinin Benfica takımında başlayan Sanches, Almanya'da Bayern Münih, Birleşik Krallık'ta Swansea City ve Fransa'da Lille formaları giydikten sonra geçen sene PSG'ye transfer oldu.

Portekiz Milli Takımı'nda 32 kez görev alan Sanches, PSG kariyerinde ise 27 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.