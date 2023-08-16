Haberler İtalya Serie A Roma PSG'den Renato Sanches'i kiraladı

Roma PSG'den Renato Sanches'i kiraladı

Paris Saint-Germain'in Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches, satın alma opsiyonuyla İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya kiralandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 15:04
Roma PSG'den Renato Sanches'i kiraladı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından Portekizli Renato Sanches'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Roma Kulübü, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Kariyerine ülkesinin Benfica takımında başlayan Sanches, Almanya'da Bayern Münih, Birleşik Krallık'ta Swansea City ve Fransa'da Lille formaları giydikten sonra geçen sene PSG'ye transfer oldu.

Portekiz Milli Takımı'nda 32 kez görev alan Sanches, PSG kariyerinde ise 27 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

DİĞER
Serdar Ortaç olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Chloe Loughnan için sert sözler söylemişti! Chloe Loughnan'dan yanıt geldi!
AK Parti'den milli iradeyi hedef alan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Kandil'in desteğine ses çıkaramayan Kılıçdaroğlu siyaseten yok hükmündedir"
G.Saray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
G.Saray'a 20 milyon Euro'luk transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hakan Çalhanoğlu üçüncü kez baba oluyor!
Kamada'nın yeni takımı böyle duyuruldu!
Anaokulu, 1. sınıf öğrencileri ne zaman okula başlayacak?
Devamsızlıktan sınıfta kalma, sınıf tekrarı olacak mı?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ankaragücü G.Saraylı yıldızla anlaştı! Ankaragücü G.Saraylı yıldızla anlaştı! 15:16
M.City - Sevilla maçı saat kaçta? M.City - Sevilla maçı saat kaçta? 15:10
Renato Sanches'in yeni takımı belli oldu! Renato Sanches'in yeni takımı belli oldu! 15:04
Aslan'da rota Dominguez! Önerilen rakam... Aslan'da rota Dominguez! Önerilen rakam... 12:06
Beşiktaş'tan flaş hamle! Süper Lig'den... Beşiktaş'tan flaş hamle! Süper Lig'den... 12:30
G.Saray'ın gözdesi Paredes imzayı attı! G.Saray'ın gözdesi Paredes imzayı attı! 13:18
Daha Eski
Fırtına'dan iki transfer birden! Fırtına'dan iki transfer birden! 13:20
G.Saray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! G.Saray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! 14:33
Transfer listesinin başındaki Türk! Kısa süre içinde... Transfer listesinin başındaki Türk! Kısa süre içinde... 15:00
Tete uzun bir süreç Tete uzun bir süreç 00:27
Arda Turan'ın motivasyon konuşması gündem oldu! Arda Turan'ın motivasyon konuşması gündem oldu! 00:28
Milot Rashica İstanbul'a geldi! Milot Rashica İstanbul'a geldi! 01:50