Haberler İtalya Serie A Cremonese Spezia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Cremonese Spezia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Cremonese sahasında Spezia'yı ağırlayacak. Zorlu maçın yayın bilgileri sıkça aratılıyor. Peki, Cremonese-Spezia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 09:30
Cremonese Spezia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Cremonese-Spezia maçını canlı takip etmek için tıklayın!

İtalya Serie A'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Cremonese sahasında Spezia'yı konuk edecek. Zorlu maçın yayın bilgileri aratılıyor. İşte detaylar...

CREMONESE-SPEZIA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cremonese'nin sahasında Spezia'yı konuk edeceği maç TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

CREMONESE-SPEZIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Cremonese: Carnesecchi; Sernicola, Vasquez, Lochoshvili, Valeri; Meite, Castagnetti, Galdames; Buonaiuto; Afena-Gyan, Okereke

Spezia: Dragowski; Amian, Wisniewski, Nikolaou, Bastoni; Bourabia, Ekdal, Agudelo; Verde, Shomurodov, Gyasi

DİĞER
Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin’in yeni mesleği şaşırttı!
Özel hayatıyla çok konuşulan Rıza Kocaoğlu yeni sevgilisiyle fena yakalandı!
Kerem imzayı atıyor! İşte alacağı ücret
Zaniolo'nun yerine G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Roma-Inter maçı ne zaman?
Milan-Lazio maçı ne zaman?
Araç satışında yeni dönem Resmi Gazete'de!
Green Card çekiliş sonuç ekranı 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cremonese-Spezia maçı ne zaman? Cremonese-Spezia maçı ne zaman? 09:30
RC Lens - Marsilya maçı saat kaçta? RC Lens - Marsilya maçı saat kaçta? 09:29
Roma-Inter maçı ne zaman? Roma-Inter maçı ne zaman? 09:21
Reims - Lille maçı saat kaçta? Reims - Lille maçı saat kaçta? 09:18
Milan-Lazio maçı ne zaman? Milan-Lazio maçı ne zaman? 09:12
Nice - Rennes maçı saat kaçta? Nice - Rennes maçı saat kaçta? 09:03
Daha Eski
Buruk yönetime onun adını verdi! Transfer... Buruk yönetime onun adını verdi! Transfer... 08:58
Werder Bremen - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Werder Bremen - Bayern Münih maçı hangi kanalda? 08:38
TFF'den Atatürk Olimpiyat Stadı kararı TFF'den Atatürk Olimpiyat Stadı kararı 08:37
Hertha Berlin - Stuttgart maçı hangi kanalda? Hertha Berlin - Stuttgart maçı hangi kanalda? 08:30
Augsburg - Union Berlin maçı hangi kanalda? Augsburg - Union Berlin maçı hangi kanalda? 08:24
Mönchengladbach - Bochum maçı hangi kanalda? Mönchengladbach - Bochum maçı hangi kanalda? 08:18