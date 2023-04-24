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Atalanta 3-1 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 31. hafta karşılaşmasında Atalanta ile Roma karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 galibiyeti ile sonuçlandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 23:46
Atalanta 3-1 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 31. hafta karşılaşmasında Atalanta ile Roma kozlarını paylaştı.

Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri Mario Pasalic, Rafael Toloi ve Teun Koopmeiners kaydetti.

Roma'nın tek golü ise Lorenzo Pellegrini'den geldi.

Bu sonucun ardından Atalanta 2 maç sonra kazandı ve 52 puana yükseldi. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Roma ise 56 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Atalanta deplasmanda Torino'yla karşılaşacak. Roma ise sahasında Milan'ı ağırlayacak.

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