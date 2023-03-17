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Sassuolo - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Sassuolo ile Spezia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 11:10 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 11:30
Sassuolo - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sassuolo - Spezia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 27. haftada Sassuolo ile Spezia karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SASSUOLO - SPEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sassuolo - Spezia maçı 17 Mart Cuma günü saat 20:30'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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