Hellas Verona - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Spezia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 15. haftada Hellas Verona ile Spezia karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - SPEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Spezia maçı 13 Kasım Pazar günü saat 17.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

HELLAS VERONA - SPEZIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hellas Verona

Montipo; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Terracciano, Hongla, Kakari, Doig; Lasagna, Kallon; Duric

Spezia

Zoet; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Ekdal, Bourabia, Agudelo, Ellertsson; Verde, Nzola