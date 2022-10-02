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Lazio Spezia: 4-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Lazio, evinde Spezia'yı ağırladı. Mücadele, Lazio'nun 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 15:59
Lazio Spezia: 4-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Lazio ile Spezia karşı karşıya geldi. Roma Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Lazio, 4-0'lık skorla kazandı.

Lazio'da Immobile 3. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Mattia Zaccagni, 12. dakikada gol perdesini açtı. Alessio Romagnoli, 24. dakikada ilk yarının skorunu belirledi.

Sergej Milinkovic-Savic, 62. dakikada farkı artırdı. 90+1'de bir kez daha sahneye çıkan Milinkovic-Savic skoru belirledi.

Üst üste 3. galibiyetini alan Lazio, puanını 17'ye yükseltti. Spezia ise 8 puanda kaldı.

Lazio, gelecek hafta Fiorentina'ya konuk olacak. Spezia ise Monza deplasmanına gidecek.

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