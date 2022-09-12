Haberler İtalya Serie A Empoli - Roma: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Empoli - Roma: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasının kapanış maçında Roma, Empoli'yi 2-1 mağlup etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 00:04
Empoli - Roma: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Zirve mücadelesi veren Roma, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Empoli'ye konuk oldu.

Roma, Dybala'nın 17 ve Abraham'ın 71. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı. Roma'da Pellegrini, 80. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Golünü 43. dakikada Bandinelli'nin attığı Empoli'de Akpa Akpro, 87. dakikada kırmızı kart gördü.

Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.

Puanını 13'e yükselten Roma, lider Napoli'nin bir puan arkasında 5'inci, 4 puanda kalan Empoli ise 16. sırada yer aldı.

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