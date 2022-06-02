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İtalyan devi Milan satıldı

Serie A takımlarından Milan, 1.2 milyar euro karşılığında ABD'nin RedBird Capital Partners şirketine satıldı. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, kulübün satışı için Elliott Advisors ile RedBird Capital Partners arasında anlaşma imzalandığı bildirildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 06:50
İtalyan devi Milan satıldı

Serie A takımlarından Milan, 1.2 milyar euro karşılığında ABD'nin RedBird Capital Partners şirketine satıldı. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, kulübün satışı için Elliott Advisors ile RedBird Capital Partners arasında anlaşma imzalandığı bildirildi. Elliott'ın kulüpteki azınlık hissesi ve yönetim kurulundaki koltuklarını koruyacağı anlaşmaya göre, yeni sahipliğe geçiş eylül ayına kadar tamamlanacak. RedBird Capital Partners Kurucusu Gerry Cardinale, "Milan tarihinin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Milan'ı ileriye taşımak için kulüp, yönetim ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarla uzun vadeli ortaklık yapmak için sabırsızlanıyoruz" dedi. Milan İtalya'da bu sezonu şampiyon bitirmişti.

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