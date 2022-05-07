Torino 0-1 Napoli (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Torino ile Napoli karşı karşıya geldi. Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanın sahibi oldu. Napoli'ya galibiyeti getiren golü 73. dakikada Fabian Ruiz attı.
INSIGNE PENALTI KAÇIRDI!
Müsabakanın 61. dakikasında Napoli'nin kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Lorenzo Insigne topu filelerle buluşturamadı.
Bu sonuçla Napoli puanını 73'e yükseltti. Torino ise 47 puanda kaldı.
Ligin 37. haftasında Napoli sahasında Genoa'yı konuk edecek. Torino deplasmanda Hellas Verona ile kozlarını paylaşacak.