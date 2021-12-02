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Lazio - Udinese: 4-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Udinese'yi Tolgay Arslan kurtardı!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio, İtalya Serie A'nın 15. haftasında Udinese'yi ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Udinese'ye bir puanı getiren golü 90'da Tolgay Arslan kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 00:57
Lazio - Udinese: 4-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Udinese'yi Tolgay Arslan kurtardı!

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Lazio ile Udinese karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele 4-4 beraberlikle sona erdi.

Lazio'nun gollerini 34'te Ciro Immobile, 51'de Pedro, 56'da Sergej-Milinkovic Savic ve 79'da Francesco Acerbi kaydetti. Udinese'nin golleri ise 17 ve 32'de Beto ile 44'te Nahuel Molina ve 90'da Tolgay Arslan'dan geldi.

Lazio'da Gabarron 57'de çift sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakırken, Udinese'de ise Molina 69'da, Walace ise 90'da kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktı.

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