Lazio - Udinese: 4-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Udinese'yi Tolgay Arslan kurtardı!

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Lazio ile Udinese karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele 4-4 beraberlikle sona erdi.
Lazio'nun gollerini 34'te Ciro Immobile, 51'de Pedro, 56'da Sergej-Milinkovic Savic ve 79'da Francesco Acerbi kaydetti. Udinese'nin golleri ise 17 ve 32'de Beto ile 44'te Nahuel Molina ve 90'da Tolgay Arslan'dan geldi.
Lazio'da Gabarron 57'de çift sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakırken, Udinese'de ise Molina 69'da, Walace ise 90'da kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktı.