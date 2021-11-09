Hakan rüzgarı

İtalyan spor basını, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun önceki gün oynanan Milan-Inter derbisindeki performansını övdü. Serie A'nın 12. haftasında 1-1 sona eren Milano derbisinde Inter'in golünü atan Çalhanoğlu, sergilediği futbolla dikkatleri çekti. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Hakan'a 7 puan verip, 27 yaşındaki Türk futbolcunun Inter'de maçın en iyisi olduğunu belirtti. Milli oyuncunun, Milan'da oynadığı dönemdeki performansını Inter'e de taşıdığı ifade edildi. Corriere dello Sport ise Hakan'ı "Maçın en iyisi" seçip, 6,5 puan verdi. Gazetede çıkan bir başka haberde, "Hakan önce penaltı kazandırıp, ardından gole çevirerek Milan taraftarlarını iki kere vurdu" denildi.