Haberler İtalya Serie A Milan Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanada CANLI yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? Muhtemel 11'ler... | Milano derbisi

Milan Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanada CANLI yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? Muhtemel 11'ler... | Milano derbisi

İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin 12. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Ligin iki güçlü ekibi Milan ile Inter karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi en çok merak edilen konulardan biri de Milan'dan Inter'e transferi olay yaratan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun maçta forma giyip giymeyeceği... Peki, Milan-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanada CANLI yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? Muhtemel 11'ler...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 11:24
Milan Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanada CANLI yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? Muhtemel 11'ler... | Milano derbisi

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Milan, sahasında ezeli rakiplerinden Inter'i konuk edecek. Milano derbisi öncesi gözler Hakan Çalhanoğlu'na çevrildi. Sezon başında Milan'dan ayrılarak Inter'in yolunu tutan milli yıldızın karşılaşmada eski takımına karşı görev alıp almayacağı merak konusu oldu. Mücadele öncesi Milan'da Samu Castillejo, Brahim Diaz, Theo Hernandez, Junior Messias ve Mike Maignan'ın sakatlıkları bulunuyor. Inter ise müsabakaya tam kadro çıkacak. Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun da maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. İşte Milan-Inter derbisine dair tüm detaylar...

MILAN-INTER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan'ın sahasında Giuseppe Meazza'da Inter'i ağırlayacağı maç bugün TSİ 22.45'te başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MILAN-INTER MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Milan: Ciprian Tatarusanu; Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Simon Kjaer, Davide Calabria; Sandro Tonali, Franck Kessie; Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Zlatan Ibrahimovic.

Inter: Samir Handanovic; Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Milan Skriniar; Matteo Darmian, Ivan Perisic, Marcelo Brozovic, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu; Lautaro Martinez, Edin Dzeko.

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