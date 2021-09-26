Juventus-Sampdoria maçı CANLI

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Juventus, Allianz Stadyumu'nda Sampdoria'yı konuk ediyor. Mücadele öncesi ev sahibi takım, topladığı 5 puanla 12. sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Sampdoria ise averaj farkıyla 13. sırada yer alıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

JUVENTUS - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başlama düdüğü 13.30'da çalan Juventus - Sampdoria maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

JUVENTUS - SAMPDORIA MAÇI İLK 11'LERİ

Juventus: Perin, Cuadrado, Bonucci, Ligt, Sandro, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi, Dybala, Morata

Sampdoria: Audero, Depaoli, Colley, Yoshida, Bereszynski, Murru, Thorsby, Albin Ekdal, Candreva, Caputo, Quagliarella