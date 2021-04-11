Haberler İtalya Serie A Juventus Genoa 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya 'nın 30. haftasında sahasında 'yı ağırladı. Mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Juventus'a galibiyeti getiren golleri Kulusevkski, ve kaydetti. Genoa'nın tek golünü 'dan geldi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 18:28
Juventus Genoa 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya 'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Juventus 3 puanın sahibi oldu. ekibine galibiyeti getiren goller Kulusevkski, ve 'den geldi. Genoa'nın tek golünü attı.

Genoa ile oynadığı son dört Serie A maçını kazanan Juventus, 'den bu yana ilk kez dört maçlık seri yakaladı. Öte yandan Serie A'da 6 maçtır kalesini gole kapatamayan Juventus, Temmuz 2020'deki yedi maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor.

Bu sonucun ardından evinde oynadığı 16 maçta 12. galibiyetini alan Juventus, 74 puanlı lider Inter'in 12 puan gerisinde 62 puanla "mucize" beklentisini sürdürdü. Son 9 maçta 1 galibiyeti olan Genoa ise 32 puanla 13. sırada yer aldı.

Serie A'nın 31. haftasında Juventus deplasmanda ile kritik maçta karşılaşacakken, Genoa ise deplasmanına gidecek.

SON DAKİKA