Haberler İtalya Serie A Milan 1-1 Sampdoria | MAÇ SONUCU

1-1 | MAÇ SONUCU

'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Zirvenin iddialı takımlarından sahasında ile karşılaştı. Mücadele karşılıklı gollerle geçilirken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 16:05
Milan 1-1 Sampdoria | MAÇ SONUCU

'nın 29. haftasında ile , 'da kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Ev sahibi takımın golü 87. dakikada 'den gelirken, konuk takımın golünü 57. dakikada kaydetti.

Öte yandan Sampdoria'da , maçın 59. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU 90 DAKİKA OYNADI

Milan forması giyen , takımının Sampdoria ile oynadığı mücadeleye ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.

Milan bu sonuçla puanını 60'a çıkararak 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 6. beraberliğini alan Sampdoria ise 36 puanla 10. sırada kendine yer buldu.

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