Milan 1-1 Sampdoria | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Milan ile Sampdoria, Giuseppe Meazza'da kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Ev sahibi takımın golü 87. dakikada Jens Hauge'den gelirken, konuk takımın golünü 57. dakikada Fabio Quagliarella kaydetti.

Öte yandan Sampdoria'da Adrien Silva, maçın 59. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU 90 DAKİKA OYNADI

Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, takımının Sampdoria ile oynadığı mücadeleye ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.

Milan bu sonuçla puanını 60'a çıkararak 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 6. beraberliğini alan Sampdoria ise 36 puanla 10. sırada kendine yer buldu.