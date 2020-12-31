Haberler İtalya Serie A Mert Çetin'le ilgili flaş iddia! Ocakta Hellas Verona'dan ayrılabilir

'le ilgili flaş iddia! Ocakta 'dan ayrılabilir

Son dakika transfer haberleri... 'nın sezon başında 'ya kiraladığı milli futbolcu 'in, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabileceği iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 15:01
Mert Çetin'le ilgili flaş iddia! Ocakta Hellas Verona'dan ayrılabilir

takımlarından 'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci 'nın iddiasına göre Mert, ocak ayı transfer döneminde Hellas Verona'dan ayrılabilir. Schira ayrıca, milli stoperle bazı Türk kulüplerinin ve 'nın ilgilendiğini duyurdu.

2019 yılında 'nden 'ya transfer olan Mert Çetin, sezon başında 2 yıllığına Hellas Verona'ya kiralanmıştı. Sakatlıkları nedeniyle fazla maça çıkamayan 23 yaşındaki defans oyuncusunun Roma ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor.


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