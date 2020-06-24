Italya Serie A'nın 27. haftasında Inter, sahasında Sassuolo'yu konuk edecek. Müsabaka öncesi maçın saat ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Inter-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Geçtiğimiz hafta Sampdoria maçını kazanarak rahat bir nefes alan Inter, kritik Sassuolo maçını da kazanarak şampiyonluk yolunda kayıpsız devam etmek istiyor. Orta sıralarda yer alan Sassuolo son iki maçını kazanarak yükselişe geçti. Inter'de Brozovic, Sensi ve Vecino maçta forma giyemeyecek.
INTER-SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Inter-Sassuolo maçı bu akşam 20:30'da başlayacak. Serie A'nın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.
- 24.06.2020
- Inter-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Inter-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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