Inter-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Geçtiğimiz hafta Sampdoria maçını kazanarak rahat bir nefes alan Inter, kritik Sassuolo maçını da kazanarak şampiyonluk yolunda kayıpsız devam etmek istiyor. Orta sıralarda yer alan Sassuolo son iki maçını kazanarak yükselişe geçti. Inter'de Brozovic, Sensi ve Vecino maçta forma giyemeyecek.

INTER-SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter-Sassuolo maçı bu akşam 20:30'da başlayacak. Serie A'nın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.