Inter-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Inter-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Inter-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Italya 'nın 27. haftasında , sahasında 'yu konuk edecek. Müsabaka öncesi maçın saat ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Inter-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Geçtiğimiz hafta Sampdoria maçını kazanarak rahat bir nefes alan , kritik maçını da kazanarak şampiyonluk yolunda kayıpsız devam etmek istiyor. Orta sıralarda yer alan Sassuolo son iki maçını kazanarak yükselişe geçti. Inter'de Brozovic, Sensi ve Vecino maçta forma giyemeyecek.

INTER-SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter-Sassuolo maçı bu akşam 20:30'da başlayacak. 'nın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

  1. 24.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Inter-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA