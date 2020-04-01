Arjantinli yıldız Dybala: Ronaldo'ya ondan nefret ettiğimizi söyledim
İtalyan devi Juventus'ta forma giyen ve geçtiğimiz günlerde corona virüsü testi pozitif çıktığı açıklanan Paulo Dybala, Arjantin Futbol Federasyonu resmi internet sitesine konuştu. Yıldız futbolcu, takım arkadaşı olan Cristiano Ronaldo'yla ilgili, "Ronaldo'ya Arjantinliler olarak ondan nefret ettiğimizi söyledim" dedi.
Geçtiğimiz günlerde İtalyan devi Juventus'un yıldızı Paulo Dybala'nın corona virüsüne yakalandığı açıklanmıştı. Zamanını evinde dinlenerek geçiren yıldız futbolcu, bu zor süreçte yaşadıklarını Arjantin Futbol Federasyonu resmi sitesine anlattı.
Dybala, "Kötü bir öksürüğüm vardı, yoruldum ve gece uyuduğumda üşüdüğümü hissettim. Biraz soğuktu. Umutsuzluğa kapılmamaya, sakin olmaya, sakin kalmaya ve Juventus doktorlarıyla konuşmaya çalıştım" dedi.
"NEFRET ETTİĞİMİZİ SÖYLEDİM"
Dybala, takım arkadaşı Ronaldo ile ilgili gelen bir soruya ise, "Ronaldo'ya Arjantinliler olarak ondan nefret ettiğimizi söyledim. Evet, ona ondan, tarzından, yürüyüşünden nefret ettiğimizi söyledim." ifadesini kullandı.
Arjantin Milli Takımı'nda forma şansı bulamaması ile ilgili ise Dybala, "Sorun etmiyorum çünkü Leo ile benzer özelliklerimizin olduğunu biliyorum." dedi.
- 01.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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