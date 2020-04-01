Arjantinli yıldız Dybala: Ronaldo'ya ondan nefret ettiğimizi söyledim

Geçtiğimiz günlerde İtalyan devi Juventus'un yıldızı Paulo Dybala'nın corona virüsüne yakalandığı açıklanmıştı. Zamanını evinde dinlenerek geçiren yıldız futbolcu, bu zor süreçte yaşadıklarını Arjantin Futbol Federasyonu resmi sitesine anlattı.

Dybala, "Kötü bir öksürüğüm vardı, yoruldum ve gece uyuduğumda üşüdüğümü hissettim. Biraz soğuktu. Umutsuzluğa kapılmamaya, sakin olmaya, sakin kalmaya ve Juventus doktorlarıyla konuşmaya çalıştım" dedi.

"NEFRET ETTİĞİMİZİ SÖYLEDİM"

Dybala, takım arkadaşı Ronaldo ile ilgili gelen bir soruya ise, "Ronaldo'ya Arjantinliler olarak ondan nefret ettiğimizi söyledim. Evet, ona ondan, tarzından, yürüyüşünden nefret ettiğimizi söyledim." ifadesini kullandı.

Arjantin Milli Takımı'nda forma şansı bulamaması ile ilgili ise Dybala, "Sorun etmiyorum çünkü Leo ile benzer özelliklerimizin olduğunu biliyorum." dedi.