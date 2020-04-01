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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Dybala'dan Ronaldo'ya şok sözler!

Arjantinli yıldız Dybala: Ronaldo'ya ondan nefret ettiğimizi söyledim

Arjantinli yıldız Dybala: Ronaldo'ya ondan nefret ettiğimizi söyledim

İtalyan devi 'ta forma giyen ve geçtiğimiz günlerde corona virüsü testi pozitif çıktığı açıklanan ,  Arjantin resmi internet sitesine konuştu. Yıldız futbolcu, takım arkadaşı olan 'yla ilgili, "Ronaldo'ya Arjantinliler olarak ondan nefret ettiğimizi söyledim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde İtalyan devi 'un yıldızı 'nın corona virüsüne yakalandığı açıklanmıştı. Zamanını evinde dinlenerek geçiren yıldız futbolcu, bu zor süreçte yaşadıklarını Arjantin resmi sitesine anlattı.

Dybala, "Kötü bir öksürüğüm vardı, yoruldum ve gece uyuduğumda üşüdüğümü hissettim. Biraz soğuktu. Umutsuzluğa kapılmamaya, sakin olmaya, sakin kalmaya ve Juventus doktorlarıyla konuşmaya çalıştım" dedi.

"NEFRET ETTİĞİMİZİ SÖYLEDİM"

Dybala, takım arkadaşı Ronaldo ile ilgili gelen bir soruya ise, "Ronaldo'ya Arjantinliler olarak ondan nefret ettiğimizi söyledim. Evet, ona ondan, tarzından, yürüyüşünden nefret ettiğimizi söyledim." ifadesini kullandı.

'nda forma şansı bulamaması ile ilgili ise Dybala, "Sorun etmiyorum çünkü Leo ile benzer özelliklerimizin olduğunu biliyorum." dedi.

  1. 01.04.2020
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