Juventus'tan flaş Cristiano Ronaldo kararı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra neredeyse tüm dünyaya yayılan corona virüsü dünyanın birçok ülkesinde spor faaliyetlerini de durdurmuştu.

Corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerin başında ise İtalya geliyor.

Spor faaliyetlerine süresiz ara veren İtalya'da kulüpler, ekonomik olarak yaşayacakları kayıpları en aza indirebilmek için çalışmalarını sürdüyor.

İtalyan basınında çıkan habere göre, futbolcuların maaşlarında kesintiye giden Juventus, ekonomik olarak zarara uğramamak için Ronaldo'yu da satış listesine koyabilir.

DEVLER LİSTEDE

70 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli ile satılması planlanan Ronaldo için, Manchester City, Paris Saint-Germain ve eski kulüp Manchester United'ın devrede olduğu iddia edildi.



10 MİLYON EURO'DAN VAZGEÇMİŞTİ

İtalya'da futbolcu ücretlerinde kesinti yapan ilk kulüp, Juventus olmuştu. Siyah-beyazlılar; oyuncular ve teknik ekiple anlaşmaya varıldığını duyurmuş, yaklaşık 90 milyon Euro tasarruf edileceğini açıklamıştı.

İtalyan kulübünde maaşında en çok indirime gidecek isim, en çok kazanan Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli yıldız, 31 milyon Euro'luk yıllık ücretinin 10 milyon 330 bin Euro'luk kısmından vazgeçti.