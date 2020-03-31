Cengiz Ünder karantinada şov yaptı!
Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder, corona virüsü nedeniyle antrenmanlarına evde devam etti. İşte o görüntüler...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İspanyollar 'hayali maçta' Enes Ünal'a gol attırdı! 'Vamos Enes'
- Neymar attığı golü Kobe Bryant'a adadı
- Manisaspor profesyonel liglere resmen veda etti!
- Mourinho iki milli yıldıza kancayı taktı! Kesenin ağzını açtılar
- PSG-Borussia Dortmund maçına damga vuran kavga! Emre Can ve Neymar...
- Transfer bombası patlıyor! Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı
- FIFA dünya sıralaması açıklandı! A Milli Takım...
- Tarihi transfer gerçekleşiyor! Cengiz Ünder'in rekor ücretle yeni takımı...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.