Milan Juventus maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Haberleri Milan Juventus maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Milan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Milan Juventus maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

yarı final karşılaşmasında 'lu Milan sahasında Ronaldo'lu 'u ağırlıyor. Futbolseverler heyecan katsayısı yüksek bu mücadele öncesi Milan Juventus maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? gibi sorulara yanıt arıyor. Tüm bu soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz...

'nda heyecan yarı final karşılaşmalarıyla devam ediyor. Yarı finalin ilk mücadelesinde Inter sahasında Eljif Elmas'lı 'yi ağırlamış, konuk ekip mücadeleyi 1-0 kazanarak rövanş öncesi büyük avantaj elde etmişti. Yarı finalin bir maçında ise 'lu Milan zorlu rakibi ile karşı karşıya geliyor... Peki Milan Juventus maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Tüm sbu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.

MILAN - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Milan - Juventus maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak. San Siro'da oynanacak karşılaşma Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kırmızı siyahlılar, Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı çeyrek final karşılaşmasında Torino'yu 4-2 yenerek bir üst tura çıkmayı başarmıştı. Juventus da, son 8 turunda Başkent temsilcisi Roma'yı 3 - 1 ile geçmişti.

Serie A'da bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Milan, 32 puanla 10'uncu sırada yer alıyor. Son 8 sezonun şampiyonu 'lu Juventus 54 puanla ligde zirveyi İnter ile paylaşıyor.

NAPOLI KUPADA INTER'DEN AVANTAJLI SKORLA DÖNDÜ

, İtalya Kupası yarı final ilk maçında Napoli, deplasmanda Inter'i 1-0 yenerek, rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etti.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan yarı finalin ilk maçında, ligde şampiyonluğa oynayan Inter ile iyi bir sezon geçirmeyen Napoli karşı karşıya geldi. İki takımın da karşılıklı pozisyonlar bulduğu ilk yarı golsüz tamamlandı.

İkinci yarının 57. dakikasında konuk Napoli, Fabian Ruiz ile 1-0 öne geçti. Maçın kalan dakikalarında Inter, bulduğu fırsatları değerlendiremeyince Napoli, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Napoli, 5 Mart'ta rövanşta ağırlayacağı Inter karşısında avantajlı bir skor elde etmiş oldu.

  1. 13.02.2020
  2. Güncelleme: 13.02.2020 16:51
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milan Juventus maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN