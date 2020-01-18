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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Inter Eriksen’i bitiriyor

Inter Eriksen’i bitiriyor

devi , uzun süredir peşinden koştuğu 'de mutlu sona çok yakın... Sezon sonu sözleşmesi bitecek Danimarkalı oyuncu için 12 milyon euro öneren İnter, Eriksen'le de yıllık 8 milyon euro net maaş karşılığında anlaşma sağladı.

devi , uzun süredir peşinden koştuğu 'de mutlu sona çok yakın... Sezon sonu sözleşmesi bitecek Danimarkalı oyuncu için 12 milyon euro öneren İnter, Eriksen'le de yıllık 8 milyon euro net maaş karşılığında anlaşma sağladı. 27 yaşındaki on numara, Tottenham kariyerinde 303 maçta 69 gol, 89 asistle oynadı.

  1. 18.1.2020
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