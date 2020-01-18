Inter Eriksen’i bitiriyor
İtalyan devi İnter, uzun süredir peşinden koştuğu Christian Eriksen'de mutlu sona çok yakın... Sezon sonu sözleşmesi bitecek Danimarkalı oyuncu için 12 milyon euro öneren İnter, Eriksen'le de yıllık 8 milyon euro net maaş karşılığında anlaşma sağladı.
İtalyan devi İnter, uzun süredir peşinden koştuğu Christian Eriksen'de mutlu sona çok yakın... Sezon sonu sözleşmesi bitecek Danimarkalı oyuncu için 12 milyon euro öneren İnter, Eriksen'le de yıllık 8 milyon euro net maaş karşılığında anlaşma sağladı. 27 yaşındaki on numara, Tottenham kariyerinde 303 maçta 69 gol, 89 asistle oynadı.
- 18.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Inter Eriksen’i bitiriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.