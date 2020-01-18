Inter Eriksen’i bitiriyor

İtalyan devi İnter, uzun süredir peşinden koştuğu Christian Eriksen'de mutlu sona çok yakın... Sezon sonu sözleşmesi bitecek Danimarkalı oyuncu için 12 milyon euro öneren İnter, Eriksen'le de yıllık 8 milyon euro net maaş karşılığında anlaşma sağladı. 27 yaşındaki on numara, Tottenham kariyerinde 303 maçta 69 gol, 89 asistle oynadı.