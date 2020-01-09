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09 Ocak 2020, Perşembe
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Merih’in hırsı herkese yeter

Merih’in hırsı herkese yeter

'ta forma giydikten sonra bir daha bırakmayan 'a bir övgü de kulübün efsanesi 'den geldi.

'ta forma giydikten sonra bir daha bırakmayan 'a bir övgü de kulübün efsanesi 'den geldi. Kulüpte başkan yardımcılığı görevini de üstlenen Pavel Nedved, "Merih Demiral, Juventus formasını giyebilmenin ne demek olduğunu mücadelesi, hırsı ve enerjisi ile tüm takıma gösteriyor. Etrafına yayıyor. Mental ve fiziksel olarak harika bir seviyede. Oyuncularla iletişimi iyiye gidiyor" şeklinde konuştu.
  1. 9.1.2020
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