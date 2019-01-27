Juventus Lazio deplasmanından 3 puanla döndü
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında lider Juventus deplasmanda Lazio'yu 2-1 yendi.
Karşılaşmada ev sahibi ekip 59. dakikada Juventus'un Türk asıllı Alman vatandaşı futbolcusu Emre Can'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Siyah beyazlılar 74. dakikada Joao Cancelo ile skora eşitliği getirirken, galibiyet golü 88. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Cristiano Ronaldo'dan geldi.
Zorlu karşılaşmada geriden gelerek sahadan galip ayrılmayı başaran Juventus puanını 59'a çıkardı. Serie A'da namağlup tek takım olarak liderliğini sürdüren Juventus, en yakın takipçisi Napoli ile arasındaki puan farkını 11 yaptı.
- 28.1.2019 02:12
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Juventus Lazio deplasmanından 3 puanla döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.