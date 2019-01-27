Juventus Lazio deplasmanından 3 puanla döndü
27 Ocak 2019, Pazar
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Lazio deplasmanından 3 puanla döndü

Juventus Lazio deplasmanından 3 puanla döndü

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında lider deplasmanda Lazio'yu 2-1 yendi.

Karşılaşmada ev sahibi ekip 59. dakikada 'un Türk asıllı Alman vatandaşı futbolcusu Emre Can'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Siyah beyazlılar 74. dakikada Joao Cancelo ile skora eşitliği getirirken, galibiyet golü 88. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan 'dan geldi.

Zorlu karşılaşmada geriden gelerek sahadan galip ayrılmayı başaran Juventus puanını 59'a çıkardı. Serie A'da namağlup tek takım olarak liderliğini sürdüren Juventus, en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 11 yaptı.

  1. 28.1.2019 02:12
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