Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli deplasmanda Milan ile 0-0 berabere kalarak, bir maç eksiği olan lider Juventus'un 8 puan gerisinde kaldı.
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında Milan sahasında oynadığı maçta Napoli ile 0-0 berabere kaldı.
Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de sahaya çıktı. Hakan, karşılaşmanın 90. dakikasında yerini Diego Laxalt'a bıraktı. Napolili futbolcu Fabian Ruiz Pena ise maçta uzatmaların oynandığı 93. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek sahayı terk etti.
Alınan beraberlikle Serie A'da 2. sırada bulunan Napoli puanını 48'e, 4. sıradaki Milan ise 35'e çıkardı. İtalyan liginde lider olan Juventus pazar günü deplasmanda Lazio'ya karşı oynayacağı maçı kazanması halinde Napoli ile arasındaki puan farkını 11'e çıkaracak.
Öte yandan karşılaşma öncesinde San Siro Stadı'ndaki Milan tribünlerinden Napoli taraftarlarını hedef alan ırkçı tezahüratlar dikkati çekti. İtalyan futbolunda son haftalarda ırkçı tezahüratlar ve taraftarlar arasında çıkan olaylar sıkça gündeme geliyor.
- 27.1.2019 01:07
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Milan ve Napoli'den golsüz beraberlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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