İstanbulspor - Ankaragücü maçı canlı

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı sürüyor. Günün ikinci karşılaşmasında İstanbulspor sahasında başkent ekibi Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
İSTANBULSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Coly, Ali, Muammer, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Kenio, Traore Jr.
Ankaragücü: Bahadır, Hayrullah, Uros, Mert, Hanousek, Tolga, Efkan, Morutan, Renaldo, Rodrigues, Bajic.
İSTANBULSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
İstanbulspor'un sahasında Ankaragücü'nü konuk ettiği maç saat 16.00 itibarıyla başladı. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.