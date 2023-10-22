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İstanbulspor - Ankaragücü maçı canlı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor sahasında Ankaragücü'nü ağırlıyor. beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 17:01 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 17:01
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İstanbulspor - Ankaragücü maçı canlı

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı sürüyor. Günün ikinci karşılaşmasında İstanbulspor sahasında başkent ekibi Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İSTANBULSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Coly, Ali, Muammer, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Kenio, Traore Jr.

Ankaragücü: Bahadır, Hayrullah, Uros, Mert, Hanousek, Tolga, Efkan, Morutan, Renaldo, Rodrigues, Bajic.

İSTANBULSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

İstanbulspor'un sahasında Ankaragücü'nü konuk ettiği maç saat 16.00 itibarıyla başladı. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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